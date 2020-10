에콰도르 과야킬시에 '서울형 스마트시티' 정책 수출

양 도시 시장 온라인으로 만나 '스마트시티 협력 업무협약'

TOPIS 등 스마트시티 정책·경험 공유하는 '웨비나'에 민간기업도 참여

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 에콰도르 과야킬시(Guayaquil)에 '서울형 스마트시티' 정책을 수출한다. 과야킬시는 최대 상업도시이자 태평양 수출입의 무역 관문으로, 에콰도르 정부가 지난해 선정한 디지털 스마트시티 개발 계획 도시다.

서울시는 30일 오전 8시 '서울시-과야킬시 간 스마트시티 협력을 위한 업무협약'을 온라인으로 체결한다고 밝혔다. 서정협 서울시장 권한대행은 시민청 화상회의 스튜디오에서, 신시아 비테리 히메네스(Cynthia Fernanda Viteri Jim?nez) 과야킬 시장은 에콰도르 현지에서 온라인으로 실시간 접속한다.

협약의 주요 내용은 서울시 IT 기반 스마트시티 정책을 바탕으로 ▲과야킬시의 치안·교통 통합관제센터 구축 ▲데이터 기반 의사 결정시스템 구축 등 컨설팅 및 지원 ▲향후 스마트 교육·헬스 서비스 등으로 협력 범위 확대 ▲과야킬시와 시 산하기관 공무원의 스마트도시 역량 강화 교육 등이다.

이번 서울형 스마트시티 정책 수출은 코트라 중남미 지역본부와 키토무역관의 제안, 과야킬시의 요청으로 추진됐다. 코트라 지역본부와 무역관은 스마트시티 분야 한국기업들이 서울시와 함께 중남미 지역으로 진출할 수 있도록 정책 수출을 제안했고, 시는 코트라와 협력해 과야킬시 현지에서 디지털 시민시장실, 교통정보센터 TOPIS 등 서울의 스마트시티 정책을 소개했다. 이후 히메네스 시장이 서울시에 협력을 요청하면서 업무협약이 성사됐다.

과야킬시에 수출되는 서울형 스마트시티 정책은 양 도시 간 협의를 통해 결정된다. 양측은 서로의 정책을 공유하고 과야킬시에 맞는 마스터플랜을 수립하며, 향후 협력 범위를 단계별로 확대하게 된다.

특히, 히메네스 시장은 무료 와이파이, 원격교육, 시민과 실시간 의사소통 및 정책결정을 위한 디지털 플랫폼, ITS 인프라 구축, 스마트 재난 관리시스템을 비롯한 스마트통합 솔루션 등의 분야에 관심을 보이고 있는 것으로 전해졌다.

한편, 서울시는 과야킬시와의 협력을 기반으로 교통·방범 중심 스마트도시 수요가 높은 페루, 엘살바도르 등 중남미 다른 도시들과의 교류·협력 사업도 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이날 협약식 이후엔 양 도시 간 스마트시티 정책과 경험을 공유하는 '정책 웨비나'도 열린다. 에콰도르 등 해외 진출을 희망하는 관련 민간기업들을 대상으로 사전 참가 신청을 받아 민관이 함께하는 자리로 마련했다.

서정협 권한대행은 "과야킬시와의 업무협약을 시작으로 데이터를 기반으로 한 서울형 스마트시티 모델, 스마트기술을 기반으로 한 코로나시대 교육격차 해소 정책 등 서울의 다양한 스마트시티 공공서비스를 공유하겠다"며 "국내 우수기업들의 에콰도르 진출도 한층 활발해질 것으로 기대한다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr