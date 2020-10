NH농협은행, 금융소외지역 찾아 행복채움금융교실 실시

금융소외지역 학생들에게 쉽고 친근한 금융교육 제공



[아시아경제 박선미 기자]NH농협은행은 28일 대학생봉사단 엔(N)돌핀 8기와 함께 경기도 연천에 위치한 상리초등학교를 방문해 금융교육을 실시했다고 밝혔다.

행복채움금융교실은 청소년에게 보다 많은 금융교육 기회를 제공하기 위해 농촌 및 도서산간지역의 금융소외지역을 찾아가는 이동형 금융교육센터다.

이번 금융교육은 전교생을 대상으로 진행됐다. 똑똑한 금융이야기를 주제로 스티커붙이기, 은행원 역할을 통한 직업체험교육, 이동점포(NH Wings)에서 자동화기기 체험 등을 실시했다.

또한 학생들이 풍부한 사고와 창의력을 키울 수 있도록 학교도서관에 유아 및 어린이 문학도서를 기증했다.

손병환 농협은행장은 “농촌 및 도서산간지역 등의 학생들이 금융교육에서 소외되지 않도록 행복채움금융교실을 통한 사회공헌활동을 꾸준히 이어 가겠다”고 밝혔다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr