릴리 임상중단…셀트리온 '경증환자 조기 항체치료' 주목

다국적 제약사 일라이릴리가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 항체치료제의 3상 임상시험을 중단한 가운데 경증 환자에 대한 조기 항체치료가 중요한다는 셀트리온의 주장이 주목받고 있다.

28일 외신에 따르면 미국 국립보건원(NIH)이 최근 일라이릴리의 항체치료제 'LY-CoV555'가 코로나19 중증 환자 치료에 도움이 되지 않는다고 결론을 내리면서 일라이 릴리는 임상을 중단했다.

일라이릴리는 다만 코로나19 경증 환자를 대상으로 한 연구는 계속 진행 중이다. 코로나19 바이러스가 깊숙이 침투해 신체에 손상을 입히기 전에 항체치료제를 투여하면 효과를 볼 수 있는지 확인하기 위함이다.

최근 도널드 트럼프 미국 대통령이 코로나19 치료를 위해 리제네론의 항체 치료제를 사용한 가운데 셀트리온도 이와 같은 단클론 항체 치료제 'CT-P59'를 개발하고 있다.

셀트리온 관계자는 "코로나19 바이러스는 감염 후 약 일주일 만에 바이러스 검출치가 최대에 이르는 만큼 이 기간 항체 치료제를 신속하게 투약하는 '조기진단-조기치료'를 통해 증중에 이르게 되는 주된 요인인 장기손상을 방지하는 것이 핵심"이라며 "일라이릴리의 임상 중단 소식은 이를 뒷받침해주는 근거"라고 했다.

