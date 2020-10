넥슨, AI까지 동원해 결제 도용 막는다

[아시아경제 부애리 기자] 넥슨은 최근 비대면 거래 활성화로 인해 증가한 결제 도용 범죄에 대해 강화된 보안시스템과 정책으로 맞서겠다고 28일 밝혔다.

결제 도용 방지 관련업무를 담당하고 있는 곳은 넥슨 인텔리전스랩스다. 인텔리전스랩스는 ▲AI기반의 데이터 분석 ▲자체 개발 보안 솔루션 '플랫폼쉴드'를 통한 방어 ▲24시간 자동화 모니터링 등 고도화된 온라인 범죄 탐지 기술을 개발해 지난 9월부터 온라인게임에 적용하고 있다.

넥슨은 강화된 보안시스템 도입 후 이전 대비 월 평균 피해 건수 93%, 피해 금액 96% 감소 성과를 달성했다고 밝혔다.

넥슨에 따르면 이용자가 인지하기 전 도용 범죄를 먼저 탐지해 직접적인 피해를 방어했다. 넥슨은 현재 준비 중인 추가 보안 기능을 탑재해 결제 도용 범죄를 근절하겠다는 방침이다.

또 결제 도용을 포함한 게임 내 각종 불법 행위에 대해 강경 대응을 원칙으로 게임을 운영한다. 아이디 이용 제한은 물론 범죄자 검거를 위해 수사기관과 긴밀히 협조해 필요한 정보를 제공하며, 건전한 게임문화조성과 이용자 보호에 적극적으로 나설 계획이다.

배준영 넥슨 라이브플랫폼 실장은 "비대면 활동으로 온라인 범죄가 더욱 많아지는 가운데 강화된 보안시스템을 구축해 가시적인 성과를 거두고 있다"며 "보다 안전한 게임플레이 환경을 갖출 수 있도록 불법 행위 탐지 시스템 개발에 지속해서 리소스를 투입할 예정이다"고 밝혔다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr