케어랩스-메디잡, 의료 전문 온라인 무료 강의 서비스 '널씽에듀' 오픈

[아시아경제 장효원 기자] 케어랩스 케어랩스 263700 | 코스닥 증권정보 현재가 8,150 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 75,524 전일가 8,150 2020.10.27 13:50 장중(20분지연) 관련기사 케어랩스 굿닥, 착한 공급 캠페인 '굿닥굿딜'… 필러 시술+마스크 '특가'케어랩스 굿닥, 14~17일 초음파에너지 리프팅 시술 ‘착한 공급’케어랩스 굿닥, 12~14일 건강뷰티제품 전 품목 60% 할인 close 는 의료계 전문 구인구직 플랫폼 '메디잡'이 의료 전문 온라인 무료 강의 서비스 ‘널씽에듀’를 오픈했다고 27일 밝혔다.

메디잡에 가입된 전문 의료인이라면 모든 강의를 무료로 수강할 수 있는 ‘널씽에듀’는, 의료계 종사자들의 니즈를 종합적으로 분석해 필요한 강의 콘텐츠를 선별하는 등 이용자 중심의 전문성 있는 교육 콘텐츠로 구성됐다.

회사 측은 관련 업계 종사자들의 의료 지식 수준 및 업무 능력을 향상시키고, 아울러 교육 수강 완료 시 발급되는 수료증을 통해 이용자들이 업계 내 한층 원활한 구직 활동에도 도움받을 수 있도록 전문 서비스로 자리잡아 가겠다는 방침이다.

김준영 케어랩스 메디잡 사업부 팀장은 “의료 업계 전문 취업포털 서비스를 20여년간 운영해 온 ‘메디잡’ 플랫폼의 노하우를 집대성한 무상 교육 서비스 오픈을 통해, 단순한 리쿠르팅 서비스를 넘어 의료 구인·구직 업계의 전방위적 발전을 도모할 수 있도록 양질의 콘텐츠들을 지속적으로 선보여 갈 것”이라고 전했다.

케어랩스의 ‘메디잡’은 웹·모바일 서비스를 통해 실시간 채용정보가 업데이트 되는 병원·의료 전문 취업포털 서비스다. 약사, 간호사, 간호조무사, 코디네이터 등 관련 업계 내 약 90개의 직종을 전문적으로 세분화 해 이용자들에게 한층 정확한 취업 정보를 제공하며 월 평균 1만6000여 건에 이르는 의료업계 구인·구직 채용 정보를 다루고 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr