코로나 재확산...또 무너진 美 증시

확진속도 빨라지자 투자심리 급랭

다우지수 2.29% 하락..한달 상승분 사라져

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 추가 경기 부양 협상 표류로 불안한 흐름을 보이던 뉴욕 증시의 주요 지수가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에 큰 폭으로 떨어졌다.

26일(현지시간) 다우존스30산업평균지수는 2.29%(650.19포인트) 떨어진 2만7685.38에, S&P500지수는 1.86%(64.42포인트) 하락한 3400.97에 마감했다. 나스닥지수도 1.64%(189.35포인트) 떨어진 1만1358.94에 거래를 마쳤다.

이날 다우지수 하락 폭은 지난달 3일 이후 하루 기준으로 최대를 기록했다. 이날 하락으로 이달 상승분을 모두 반납했다. 다우지수는 장중 3.4%(965.41포인트)까지 급락하기도 했다.

증시 급락은 코로나19 확산 속도가 예상보다 빨라 투자 심리에 악영향을 미쳤기 때문이다. 미국에서는 하루 확진자 수가 8만명을 넘어서는 등 지난주 하루 평균 확진자가 6만8767명으로 최대를 기록했다. 유럽도 사정은 마찬가지여서 프랑스에서는 지난 25일 하루 동안 무려 5만2010명이 코로나19 양성 판정을 받았다. 월스트리트저널(WSJ)은 전문가의 말을 인용해 "날씨가 추워지면 2차 확산이 올 것으로 예상했지만 지금 상황은 많은 사람이 예상한 것보다 일찍 온 것"이라고 전했다.

마크 메도스 백악관 비서실장이 전날 코로나19 통제를 하지 않을 것이라고 발언한 것도 투자 심리를 압박했다. 미국의 경기 부양안 협상도 지난 주말을 기점으로 악화하기 시작했다. 지난주 후반까지만 해도 일부 사안에서 의견 접근을 이뤘다는 평가가 있었지만 주말에는 민주당과 백악관이 서로 노력이 부족하다고 상대를 맹비난했다.

