【화제의테마】 내일 (28일) 급상승 시작하는 '핵심 테마' 4選

박스권에 갇힌 증시, 그러나 어떤 종목이 진짜 좋은지 몰라 투자자들이 선택에 어려움을 겪고 있다. 이에 데이드투자그룹에서는 원활한 주식투자를 돕고자 지금 꼭 잡아야하는 핵심 테마 4가지를 뽑아 보았다.

[4위] 백신보관 관련주

독감백신 실온 노출 사건 이후 백신의 극저온 보관 기술이 부각되고 있다. 특히, 가까운 시일내 코로나바이러스 백신의 대량 접종이 예정되어 있는 만큼, 안전한 백신보관이 어떤 때보다도 중요해지고 있다. 지금은 심리에 흔들리지만 코로나 백신이 본격적으로 양산되는 시점에는 엄청난 실적이 예상 된다. 잡지 말아야할 이유가 전혀 없다.

[3위] 렘데시비르 관련주

항바이러스제 렘데시비르가 코로나19 치료제로 전용될 수 있도록 美 FDA의 승인을 얻음에 따라 관련주들에 대한 이목이 집중되고 있다. 현재 미국의 코로나 환자가 기하급수적으로 늘고 있기 때문에 렘데시비르 수요가 크게 늘어날 것으로 전망되고 있다. 박스에 갇힌 증시에 단비같은 소식이 아닐 수 없다. 지금, 야수의 심정으로 쏴야할 시점이다.

[2위] 수소관련주

정부가 수소경제를 위한 구체적인 밑그림을 제시하자 수소관련주가 다시 기지개를 펴고 있다. 뿐만 아니라 친환경 정책을 주요 정책으로 삼고 있는 조 바이든이 대통령 당선이 유력해지고 있고, EU역시 수소 경제를 70배 육성하겠다는 계획을 발표하면서 수소관련주 주가가 크게 솟구칠 것으로 기대되고 있다. 수소기술은 이제 시작 단계다. 그 중심에 우리 기업들이 서 있을 가능성이 높다. 지금 못사면 후회할 날 온다.

[1위] ?????

데이드투자그룹에서는 꼭 잡아야하는, 급상승 예상 1위 테마를 아래 링크를 통해 배포하고 있다.

관심종목: 우리기술 우리기술 032820 | 코스닥 증권정보 현재가 1,150 전일대비 45 등락률 -3.77% 거래량 5,682,408 전일가 1,195 2020.10.27 14:06 장중(20분지연) 관련기사 40조! 해상풍력에 글로벌 기업 모인다! 파급효과 엄청나다!우리기술 "씨지오, 초대형 해상풍력 설치선 2척 건조…'독점 공급'‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close , 에이비프로바이오 에이비프로바이오 195990 | 코스닥 증권정보 현재가 804 전일대비 42 등락률 +5.51% 거래량 9,305,660 전일가 762 2020.10.27 14:06 장중(20분지연) 관련기사 美FDA 긴급사용! 최고 수준의 기술, 수요량 폭발합니다!에이비프로바이오, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.77%美 FDA 정식승인! 치료제 대량생산 ‘주가급등’입니다 close , 형지엘리트 형지엘리트 093240 | 코스피 증권정보 현재가 2,100 전일대비 25 등락률 -1.18% 거래량 11,268,594 전일가 2,125 2020.10.27 14:06 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제형지엘리트, 패션/의류 테마 상승세에 7.23% ↑【전문가추천】 3/4분기 '실적 유망' 반도체 관련주 close , 카스 카스 016920 | 코스닥 증권정보 현재가 2,335 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 7,528,479 전일가 2,335 2020.10.27 14:06 장중(20분지연) 관련기사 카스, 외국인 6만 7000주 순매수… 주가 2.36%【전문가추천】 조만간 수직상승 간다! '수소차 관련주' 카스, 주가 2745원 (8.93%)… 게시판 '북적' close , 초록뱀 초록뱀 047820 | 코스닥 증권정보 현재가 2,160 전일대비 80 등락률 +3.85% 거래량 9,458,485 전일가 2,080 2020.10.27 14:06 장중(20분지연) 관련기사 【전문가추천】 월요일 (19일) '급상승' 예상되는 테마 'TOP3' 초록뱀, 검색 상위 랭킹... 주가 -14.99%‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.