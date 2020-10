에어서울, 국내선 취항 1년 기념 국내선 특가…편도 7900원부터

지난해 10월27일 김포~제주 노선 첫 취항



[아시아경제 유제훈 기자] 에어서울은 국내선 취항 1주년을 맞아 국내 여행 특가 행사를 실시한다고 27일 밝혔다.

이번 특가행사는 이날 오후 2시부터 다음달 6일까지 진행되며, 항공권 가격은 편도총액 기준 청주~제주 7900원, 부산~제주 8200원, 김포~제주 9900원, 김포~부산 1만1700원부터다. 탑승기간은 다음달 6일부터 21일까지다.

또 탑승객에겐 와이파이 도시락 데이터 1일 무료이용권을 비롯, 각종 액티비티, 렌터카, 호텔 등 제휴 할인 서비스도 제공한다.

에어서울 관계자는 "국제선 중심으로 운항하던 에어서울이 국내선 운항을 확대하면서 인지도가 크게 향상됐고, 새 비행기와 넓은 좌석 등 차별화 된 브랜드 이미지를 구축 중"이라면서 "국내선 네트워크 확대를 계속하는 한편 승객에게 더 좋은 탑승 경험을 제공토록 노력할 것"이라고 밝혔다.

한편, 에어서울은 지난해 10월27일 김포~제주 노선을 시작으로 국내선 사업에 돌입했다. 이후 올해엔 김포~부산, 청주~제주, 부산~제주 노선을 잇따라 개설했다.

