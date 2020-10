[아시아경제 조유진 기자] BYC BYC 001460 | 코스피 증권정보 현재가 240,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 230,000 2020.10.27 07:58 장시작전(20분지연) 관련기사 BYC, 기능성 홈웨어 보디히트 출시BYC, 실내복 겸한 '아린 내복' 출시BYC, 환절기에 입기 좋은 '커플 잠옷' 출시 close (대표 고윤성)가 겨울을 맞아 기모 소재의 잠옷 세트를 출시했다고 27일 밝혔다.

BYC 아린 기모 여셋트는 따뜻하고 고급스러운 기모 선염 소재로 그레이와 파스텔톤을 독특하게 믹스 매치해 10~20대 여성이 입기 좋은 캐주얼한 잠옷 제품이다.

상의 목 부분을 버건디 컬러로 포인트를 줬고, 소매 끝부분은 고무줄을 넣어 실용성을 높였다. 하의는 고무줄 밴딩이 활동성을 높여준다.

부드러운 감촉에 두께감이 있어 가을부터 초봄까지 입을 수 있다. 가격은 5만6000원으로 BYC 공식 온라인 쇼핑몰과 직영점에서 구매할 수 있다.

BYC 관계자는 “집에서 생활하는 시간이 많아지면서 우수한 착용감의 홈웨어를 찾는 사람들이 많다”며 “다가오는 겨울 BYC 아린 기모 여셋트와 함께 편안한 홈코노미 라이프를 보내기 바란다”고 전했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr