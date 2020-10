한국도로공사 서울양양고속도로 홍천(서울.양양)주유소는 단풍철을 맞아 한국도로공사와 국토교통부 경찰청이 제작한 현수막을 설치하여 교통사고 예방 캠페인을 펼치고 있다고 밝혔다.

현수막에는 올바른 안전띠 착용법 , 사고시 안전행동요령등 2차 사고 예방법, 졸음사고 예방 수칙 등이 담겨 있다.

민병오 주유소장은 “ 교통사고를 줄이는데 조금이나마 보탬이 되고싶어 현수막을 제작하였다”며 고객의 안전까지 생각하는 고속도로 주유소가 되기 위해 노력하겠다고 말했다.

