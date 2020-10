[주요 매매주체 동향] 생명보험 및 원자력테마 연기금 매수세 포착

AI투자비서 라씨로는 사모펀드, 연기금, 투자신탁, 외국인, 금융투자의 매수세가 증가하고 있는 테마를 분석해 오전 8시에 관련 종목에 대한 정보를 제공 중이다.

사모펀드는 소수의 투자자로부터 모은 자금을 주식, 채권 등에 운용하는 펀드로, 고수익이 예상되는 종목에 투자하는 경향이 높아 사모펀드가 순매수 하는 테마에 투자자들의 관심이 높다. 또한 안정적인 투자를 선호하는 투자자들의 경우는 연기금의 움직임을 주시하는 경향이 높다.

10월 26일 인공지능 투자비서 'AI라씨로'의 분석결과에 따르면 생명보험, 원자력발전, 차량용블랙박스테마의 관련 종목에 연기금, 사모펀드의 매수세가 증가하는 것으로 나타났다.

현재 구글 플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 각 테마 누적등락률 및 주도주, 주요 이슈 등을 확인할 수 있다.

[투자자 관심 종목]

삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 65,500 전일대비 2,400 등락률 +3.80% 거래량 4,512,309 전일가 63,100 2020.10.26 15:30 장마감 관련기사 삼성생명, 주가 6만 7100원 (6.34%)… 게시판 '북적'삼성의 변화! 최대 지분 보유 소식! 시원하게 드립니다삼성 지배구조 달라질까…최대 변수로 떠오른 '삼성생명법' close , 한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 1,695 전일대비 5 등락률 -0.29% 거래량 7,533,790 전일가 1,700 2020.10.26 15:30 장마감 관련기사 【전문가추천】 내일 (27일) '급상승' 시작할 테마 'TOP3' 【전문가추천】 월요일 (26일) '급상승' 시작할 테마 'TOP3' 생보사 빅3, 이차역마진의 늪…더 깊어졌다(종합) close , 미래에셋생명 미래에셋생명 085620 | 코스피 증권정보 현재가 3,950 전일대비 130 등락률 -3.19% 거래량 80,947 전일가 4,080 2020.10.26 15:30 장마감 관련기사 소외됐던 배당주, 다시 뜬다내달 줄줄이 보험료 인상…'절판마케팅' 내건 생보사들(종합)내달 줄줄이 보험료 인상…'절판' 내건 생보사들 close , 효성중공업 효성중공업 298040 | 코스피 증권정보 현재가 54,500 전일대비 4,000 등락률 -6.84% 거래량 182,374 전일가 58,500 2020.10.26 15:30 장마감 관련기사 효성 3개사, 2020 ESG평가에서 'A+', 지배구조 대폭 개선 평가[e공시 눈에 띄네]코스피-23일효성중공업, 350억원 규모 채무보증 결정 close , 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 13,150 전일대비 750 등락률 -5.40% 거래량 3,232,484 전일가 13,900 2020.10.26 15:30 장마감 관련기사 두산중공업, 검색 상위 랭킹... 주가 -4.68%23일 수출길 열린다! ‘주가급등’ 국내외 대량판매 진행소식!두산중공업, 9019억원 규모 베트남 공사 수주계약 체결 close

