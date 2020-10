상주시, 전국 관광사진 공모展 … 휴대폰 촬영 작품도 가능

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 제12회 상주사랑 전국 관광사진 공모전 접수가 26일 시작된다.

㈔한국사진작가협회 상주지부(지부장 이창희)는 4일까지 10일간 시상금 1090만원을 내걸고 상주시내 다양한 모습을 담은 사진을 발굴하기 위한 공모전을 마련한다. 공모전에는 지역·연령 제한 없이 누구나 참여할 수 있다.

출품작은 2019년 이후 촬영한 것이어야 한다. 관광지, 전통문화, 도시전경과 생활상 등 상주의 아름다움과 매력을 담은 내용이면 된다. 특히 이번 공모전부터 파일크기 5MB 이상의 휴대폰으로 촬영한 사진 작품도 접수한다.

61점을 선정해 상주시 홈페이지와 SNS 등 다양한 매체를 통해 상주시를 알리는 홍보자료로 활용될 예정이다.

공모전은 상주시 주최, ㈔한국사진작가협회 상주지부 주관으로 2년마다 개최돼 오고 있다. 올해 선정되는 61점은 상주시 홈페이지와 SNS 등 다양한 매체를 통해 상주시 홍보자료로 활용될 예정이다. 자세한 사항은 상주시청 홈페이지를 참조하면 된다.

