[이건희 회장 별세]"기술 속국에서 벗어나야" 삼성 반도체 1위 비결

[아시아경제 이창환 기자] 이건희 삼성전자 회장이 25일 별세하면서 삼성 반도체를 세계 1위로 만든 그의 공로에 대한 관심도 커졌다.

삼성은 1974년 한국반도체를 인수하며 반도체 산업에 뛰어들었다. 당시 삼성 계열사 이사였던 이 회장은 한국반도체가 부도 직전의 위기라는 소식을 듣고 개인재산을 털어 한국반도체를 인수했다.

삼성이 반도체를 시작한다고 했을 때 아무도 삼성이 지금과 같은 위치에 오르리라고는 예상하지 못했다. 이 회장이 파산 직전의 한국반도체를 인수한다고 했을 때 모두가 반대했을 정도였던 것으로 알려졌다.

일본의 한 기업 연구소는 '삼성이 반도체를 할 수 없는 다섯 가지 이유'라는 보고서를 내놓으며 비판 하기도 했다. 그러나 이건희 회장의 생각은 달랐다.

이 회장은 "언제까지 그들의 기술 속국이어야 하겠습니까? 기술 식민지에서 벗어나는 일, 삼성이 나서야지요. 제 사재를 보태겠습니다"며 반도체 사업을 추진했다.

그의 뚝심은 1986년 7월 삼성이 1메가 D램을 생산하면서 본격적으로 꽃 피우기 시작했다. 삼성전자는 이후 1992년 세계 최초로 64메가 D램 개발로 기술 주도권을 확보한 데 이어 생산량을 늘리며 세계 시장 점유율 1위를 기록하고 기술과 생산 모두에서 명실상부한 1위 기업으로 올랐다.

이후 삼성전자는 1994년 세계 최초로 256메가 D램, 1996년 세계 최초 1기가 D램, 2001년 세계 최초 4기가 D램, 2010년 세계 최초 30나노 2기가 DDR3 D램, 2019년 세계 최초 10나노 8기가 DDR4 D램을 개발하는 등 메모리 반도체 시장에서 현재까지 확고부동한 1위 자리를 지키고 있다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr