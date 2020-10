[아시아경제 이창환 기자] 이건희 삼성전자 회장이 별세했다. 향년 78세다.

25일 재계에 따르면 이 회장은 이날 장기 투병 끝에 사망했다.

1942년생인 고인은 지난 2014년 5월10일 급성심근경색으로 입원한 이후 6년 동안 투병 끝에 사망했다.

삼성그룹 창업주인 이병철 회장의 아들인 이건희 회장은 1987년 삼성그룹 경영 승계 이후 2014년 입원 전까지 약 27년 동안 삼성그룹을 이끌었다.

삼성 측은 이날 "장례는 고인과 유가족의 뜻에 따라 간소하게 가족장으로 치르기로 했다"고 밝혔다.

조화와 조문은 정중히 사양한다고 덧붙였다.

