시중은행, 코로나 리스크 관리 비상…자본확충 지난해 2배'↑'

가계대출 1000조원 돌파 눈앞에 '좀비기업' 역대 최고 전망

국민銀, 10년 만기 3000억 규모 후순위채 발행 수요예측 등

상반기 발행규모 4조원 이상 지난해 대비 두 배 늘어날 듯

[아시아경제 조강욱 기자] 시중은행들이 신종자본증권과 후순위채권 발행 등을 통해 자본 확충에 열을 올리고 있다. 올해 발행 규모는 4조원을 넘어서며 지난해 두 배에 달할 예정이다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 장기화로 눈덩이처럼 불어난 가계대출이 조만간 1000조원을 돌파할 것이라는 전망이 나오면서 향후 리스크 관리에 비상이 걸렸기 때문이다. 여기에 빚으로 연명하는 '좀비기업(한계기업)'도 역대 최고인 5000여곳으로 늘어날 것으로 예상되면서 유사 시 활용할 실탄 확보가 절실해진 데 따른 것으로 풀이된다.

신한·KB국민은행, 이달 각각 3000억 규모 발행 수요 예측

23일 금융권에 따르면 상반기에 이어 하반기까지 발행될 KB국민ㆍ신한ㆍ하나ㆍ우리 등 4대 시중은행의 신종자본증권과 후순위채는 총 4조1300억원에 이르는 것으로 집계됐다. 지난해 발행규모인 2조2000억원의 두 배에 이르는 금액이다.

KB국민은행은 오는 29일 10년 만기 3000억원 규모의 후순위채 발행을 위한 수요 예측에 나선다. 내달 9일 발행 예정으로 수요 예측결과에 따라 한도인 4000억원까지 발행 규모가 늘어날 수 있다. 이는 올 들어 네 번째로 KB국민은행은 지난 3월 4000억원을 시작으로 5월과 8월에도 각각 4500억원, 5000억원 규모의 후순위채를 발행한 바 있다. 또 4분기에는 5억 달러(약 6000억원) 규모의 외화 상각형 조건부자본증권(후순위채권) 발행도 예정돼 있다. 이를 합하면 KB국민은행이 올해까지 발행할 후순위채 규모는 2조2500억원으로 지난해 4대 은행 발행규모를 뛰어넘는다.

신한은행은 이보다 앞선 27일 3000억원 규모의 신종자본증권 발행을 위한 수요 예측을 진행한다. 지난 2월 2900억원 규모에 이어 올해만 두 번째다. 발행일은 내달 5일로 알려졌다. 이번 발행에 대해 두 은행 모두 건전성지표인 국제결제은행(BIS) 기준 총자본비율을 제고하기 위한 목적이라고 설명했다. 앞서 하나은행은 3월 3500억원, 8월 3400억원 규모로 후순위채를 발행한 바 있다. 우리은행도 3000억원씩 3월과 6월 두 차례 발행했다.

자본건전성 관리 비상…BIS 지표 하락·한계기업 역대 최대

이처럼 시중은행들이 앞다퉈 후순위채 발행에 나서는 것은 대손충당금 적립 등으로 자본건전성 관리에 비상이 걸렸기 때문이다. 후순위채는 은행들의 자본확충 수단으로 쓰인다. BIS 등 국제기구는 은행이 발행한 만기 5년 이상인 장기 후순위채를 자본으로 인정해주고 있다.

4대 은행의 건전성 지표는 올 들어 급격한 하락세를 보였다. 금융감독원에 따르면 지난해 말 대비 올 상반기 BIS 비율은 하나은행(16.11→15.36%), 신한은행(15.91→15.49%), 우리은행(15.4→14.8%), 국민은행(15.85→14.38%) 순으로 일제히 떨어졌다. 9월 말 기준 은행권 가계대출 잔액은 957조9000억원으로 1000조원 돌파를 눈앞에 두고 있다. 이 같은 추세대로라면 심지어 빠르면 올해 안에 가계대출과 기업대출이 각각 1000조원을 돌파할 수도 있다는 우려마저 제기된다.

여기에 벌어들인 돈으로 대출 이자도 내지 못하는 한계기업이 역대 최대치를 기록할 것이라는 전망이 나오면서 '부실 도미노' 충격에 따른 위기감마저 감돈다. 윤두현 국민의힘 의원실이 신용보증기금에서 받은 자료에 따르면, 3년 연속 영업적자ㆍ이자보상배율 1배 미만ㆍ자본잠식 등에서 한 가지라도 해당하는 기업 중 보증을 받은 '좀비기업'은 2016년 4829개에서 올해 5901개로 늘었다.

한 시중은행 관계자는 "코로나19 확산이 다소 잠잠해졌지만 대내외 불확실성이 여전하기 때문에 자기자본을 높여 위기 관리에 나선 것"이라면서 "금융권 대출수요가 급증하고 있는 상황에서 원금은 물론, 이자 상환마저 내년 초로 유예됐기 때문에 비상 시를 대비한 리스크 관리 필요성이 커지고 있다"고 설명했다.

