헤브론스타벤처스㈜ 대표이사 겸 헤브론스타㈜ 부사장 김민욱, '2020 서울 중소기업인대회'서 중소벤처기업부장관 표창 수상

- “기술개발, 노사화합 및 판로개척 등 중소기업 발전에 기여한 공로 인정받아”

전략 컨설팅펌 헤브론스타㈜ 부사장 김민욱(헤브론스타벤처스㈜ 대표이사 겸)이 지난 21일 서울 중소기업DMC타워 2층 DMC홀에서 열린 '2020 서울 중소기업인대회'에서 중소벤처기업부장관 표창을 수상했다고 23일 밝혔다.

대한민국 중소기업인대회는 중소벤처기업부와 중소기업중앙회 주관으로 1990년부터 시작해 올해 31년째를 맞이하는 중소기업계의 행사로, 매해 경영혁신 및 기술ㆍ연구개발, 사회공헌실천, 근로환경개선과 고용촉진 등 국가 경제 발전에 기여하고 타기업에 모범이 되는 중소기업인을 선정해 포상하고 있다.

김민욱 부사장은 수공기간, 직무수행능력, 기술개발ㆍ생산성 향상 및 판로확대 노력, 노사화합 기여도 및 사회공헌 노력에 대한 공로를 인정받아 수상의 영예를 안았다.

자회사 헤브론스타벤처스㈜의 대표이사를 겸직하고 있는 김민욱 부사장은 헤브론스타의 전략컨설팅 전문성 및 경험을 바탕으로 해외진출지원 전문 액셀러레이터 H-CAMP프로그램을 통해 초기 투자 단계부터 글로벌 진출, 후속투자유치 준비까지 지원하고 있다고 한다.

더 나아가, 헤브론스타벤처스/H-CAMP에서는 시장조사, 바이어 발굴과 바이어 미팅 주선, 투자유치와 IR 고도화, 데모데이 개최 및 실질적인 엑셀러레이팅 업무 등을 지원하며 프로그램을 운영 중에 있다는 설명이다.

현재 H-Camp 에서는 여행ㆍ관광, 문화ㆍ예술, 식음 분야를 공항과 연계해 국내 스타트업을 발굴하고 지원하기 위해 마련된 '인천공항 3K(K-TourismㆍCultureㆍFood)스타트업 육성사업' , 4차 산업혁명 기술 기반의 스타트업을 발굴ㆍ육성하여 인천 특화 산업과 연계하는 ‘2020 Boost Startup Journey사업’ 과 언택트 콘텐츠 글로벌 사업화 지원사업 ‘NIPA’ 등 의 사업을 통해 활발한 움직임을 펼치고 있다.

더불어 녹색산업 육성을 위한 환경분야 우수 아이디어와 기술을 보유한 창업자 발굴ㆍ육성 및 안정적 성장을 지원하는 ‘2020 에코스타트업 지원사업’까지 다양한 사업들을 운영되고 있는 것으로 알려졌다.

김민욱 부사장은 "앞으로도 체계적인 인큐베이션과 활발한 투자활동을 통해 스타트업 육성 및 글로벌 진출을 위해 노력할 것"이라며, “지역 경제와 국가 경제발전에 기여할 수 있도록 매진하겠다"고 소감을 밝혔다.

