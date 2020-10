"0.8% 무제한 기본적립"…NH농협카드, '온 플래티늄카드' 출시

포인트형 국내·외 0.8% 무제한 기본적립, 5개 영역 1.6% 더블적립

[아시아경제 기하영 기자]NH농협카드가 무제한 적립 혜택을 제공하는 프리미엄카드 '온 플래티늄 카드'를 출시했다고 23일 밝혔다.

이 카드는 비대면, 구독경제, 편리미엄 등 혜택을 포함해 기존 주요 고객층인 4050세대 뿐만 아니라 MZ세대(밀레니얼+Z세대)까지 폭넓게 사용할 수 있다는 점이 특징이다. 특히 사용처가 한정된 프리미엄 바우처 대신 포인트·마일리지를 보너스 적립해주기 때문에 전세대 모든 고객이 편리하게 이용할 수 있다.

온 플래티늄카드는 NH포인트를 적립할 수 있는 포인트형과 스카이패스·아시아나클럽 마일리지를 적립할 수 있는 '마일리지형' 중 선택하여 발급할 수 있으며, 포인트·마일리지는 무제한 적립 가능하다.

포인트형 카드는 전월실적 조건없이 국내·외 0.8% NH포인트를 적립해준다. 여기에 ▲온라인쇼핑(G마켓, 옥션, 11번가, 쿠팡, 농협몰) ▲오프라인쇼핑(롯데·신세계·현대·갤러리아·AK백화점) ▲여가·커피(골프장, 면세점, 스타벅스) ▲구독(넷플릭스, 유튜브 프리미엄, 밀리의 서재) ▲편리미엄(배달의민족, 런드리고) 5개 영역에서는 더블적립을 적용해 1.6% NH포인트를 적립받을 수 있다. 더블적립은 전월실적 50만원 이상 시 제공된다.

마일리지형 카드는 전월실적 조건 없이 국내·외 매출 금액에 따라 1마일리지가 적립된다. 스카이패스와 아시아나클럽 중 선택할 수 있으며 스카이패스는 국내·외 매출 건별 1500원당 1마일리지, 아시아나클럽은 국내·외 매출 건별 1000원당 1마일리지가 적립된다.

보너스 포인트·마일리지 적립 혜택은 분기별 1회(연 4회) 제공된다. 분기별 실적이 150만원 이상일 경우 2만5000 NH포인트 또는 1500 마일리지, 100만원 이상 150만원 미만일 경우 1만5000 NH포인트 또는 750마일리지를 받을 수 있다. 이와 함께 전 세계공항 라운지 무료 이용 서비스도 제공한다. 연회비는 포인트형 11만8000원~12만원, 마일리지형 12만8000원~13만원이다.

