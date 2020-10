[2020국감]홍남기 "주택매매시장, 안정세…추가 조정 있을 것"

22일 국회 기획재정위원회 종합 국정감사

[아시아경제 장세희 기자]홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 주택 매매 시장 동향에 대해 "지금은 안정세이며 앞으로 더 조정이 있을 것"이라고 밝혔다.

홍 부총리는 22일 국회 기획재정위원회의 종합 국정감사에서 고용진 더불어민주당 의원이 "현재 주택 매매시장이 안정세로 들어갔다. 힘의 균형이 무너지기 시작했다고 보는 데 동의하냐"고 묻자 "전적으로 동의한다"고 답했다.

또 "언제부터 본격적으로 하락하냐고 보냐"는 질의에는 "언제라고 단언해 말씀드리긴 어렵지만 지금 매매시장은 적어도 안정세고 지금 과도하게 올랐던 부분은 시장기능에 의해서도 조정이 있을 것으로 본다"고 덧붙였다.

홍 부총리는 또 "서울 아파트 가격은 전체적으로 마이너스로 가는 게 적정하다고 본다"면서 "과도하게 오른 지역을 중심으로 많이 오른 부분에 대한 조정이 있을 것"이라고 말했다.

