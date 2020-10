한국도로공사 서해안고속도로 함평천지(목포방향)주유소(소장 강대연)에서는 코로나19 바이러스 확산 방지 및 고객에게 안전하게 주유 할 수 있도록 UV 소독 램프를 설치 운영 중이라고 밝혔다.

강대연(소장)은 휴게소 같은 경우 손잡이 등 향균 필름 부착이 가능하나, 주유건은 부착이 어려워 고민 하던 중 소독 램프를 설치하게 되었다고 말했다.

또 한 강대연(소장)은 “고객 안전 및 방역 예방 등 더욱 철처히 준비하겠다.”라고 말했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr