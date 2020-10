여야 원내대표, 오늘 회동…공수처-라임·옵티머스 특검 논의할 듯

[아시아경제 강나훔 기자] 김태년 더불어민주당 원내대표와 주호영 국민의힘 원내대표가 22일 회동을 갖는다. 특히 이날 라임ㆍ옵티머스 자산운용 사태 해결 방안으로 메머드급 특검법을 대표 발의한 주 원내대표가 여당을 향해 특검 수용을 거세게 압박할 것으로 보인다.

민주당 관계자는 이날 "어제 주 원내대표가 여러 현안에 대한 회동 제안을 했다"면서 "오늘 회동하게 될 것"이라고 전했다.

회동을 제안한 주 원내대표는 라임ㆍ옵티머스 관련 특검법 수용 요구를 강하게 할 것으로 보인다. 이 사태에 대해 정치권 모두가 신속하고 엄정한 수사를 기대하는 만큼 민주당이 특검을 거부할 명분이 없다는 게 주 원내대표의 생각이다. 주 원내대표는 일단 이날 오전 권은희 국민의당 의원과 함께 특검법안을 국회 의안과에 직접 제출했다.

아울러 이 사태에 청와대와 여권 인사들이 개입됐다는 의혹을 규명하고, 옵티머스 펀드에 한국전파진흥원 등 공공기관이 투자하게 한 '보이지 않는 손'을 찾아 엄벌해야 한다고 요구할 것으로 전망된다.

반면 김 원내대표는 고위공직자범죄수사처(공수처)장 후보자 추천위원 추천 시한이 오는 26일이라는 점을 강조하며 야당의 협조를 요구할 것으로 보인다. 특히 라임 사태의 핵심 인물로 꼽히는 김봉현 전 스타모빌리티 회장이 전날 '검사 술접대' 관련해 추가 폭로를 한 것과 관련해 공수처 설치의 명분을 더욱 키우고 있는 상황이다.

실제 김 원내대표는 이날 국감 대책회의에서 "일부 정치검사의 공작수사에 대해서도 철저히 수사해서 진상규명하고 단호하게 처벌해야 한다"며 "검찰은 개혁으로 다시 태어나야 한다"고 공수처 설치의 당위성을 피력했다.

