삼성전자, '비스포크 큐브' 냉장고 펀딩 성료…목표 620%달성

22일 삼성전자에 따르면 이달 15일부터 21일까지 7일간 진행된 삼성 비스포크 큐브 펀딩에 목표 금액의 620%인 2억6000만원이 몰렸다.

삼성전자는 가장 나다운 취향을 반영해 주는 '비스포크' 콘셉트를 출시 방식에도 적용해 소비자와 함께 제품을 만들어 간다는 취지로 이 제품을 와디즈에 먼저 선보였다.

비스포크 큐브는 5~18℃까지 보관 품목에 최적화된 온도 설정, 온도 편차를 ±0.3℃ 이내로 유지해 주는 미세정온 기술로 맥주, 와인, 화장품 등을 최적의 상태로 보관해 준다.

또한 소음과 진동을 최소화하는 '펠티어' 기술과 콤팩트한 디자인을 적용해 어떤 공간에도 자유롭게 설치 가능하다. 또한 모듈형 디자인으로 2개의 제품을 원하는 대로 결합하거나 분리해 사용할 수 있다.

정호진 삼성전자 한국총괄 마케팅 담당 상무는 "소비자들과 함께 제품의 가치를 더 특별하게 만들기 위해 크라우드 펀딩 플랫폼에서 가장 먼저 비스포크 큐브를 선보였다"며 "소비자들의 뜨거운 호응에 감사드린다"고 말했다.

삼성 비스포크 큐브의 출고가는 수납 솔루션에 따라 59만9000원~64만9000원으로 이달 28일 공식 출시될 예정이다.

