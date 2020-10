[포토]이동진 도봉구청장, 2021년 주요업무계획보고회서 ‘구민체감형 사업’ 당부

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)는 19일부터 27일까지 내년도 주요정책·사업을 결정하는 ‘2021년도 주요업무계획보고회’를 갖는다.

20일 진행된 ‘2021년도 주요업무계획보고회’에서 이동진 도봉구청장은 국·과장들로부터 내년도 주요사업에 대한 설명을 듣고, 정책사업목표, 추진전략계획 등을 세밀히 검토했다.

보고회에서 이동진 도봉구청장은 “올해는 전에 없던 코로나19 상황으로 인해 일반적인 재정운영은 물론 사업 진행에 어려움이 많은 한 해였다”면서 “내년도 사업을 구상하는데 있어 재난상황에 대한 철저한 대비와 함께 구민들이 생활에서 직접 체감할 수 있는 구민 밀착형 정책과 사업이 계획될 수 있도록 노력해 달라”고 주문했다.

또, 이 구청장은 코로나19로 인해 QR인증이 생활화된 요즘 어르신들이 편리하고 손쉽게 핸드폰으로 인증을 받을 수 있는 방법을 마련해 줄 것을 특별히 당부하기도 했다.

