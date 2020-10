[아시아경제 김봉주 기자] 가수 제시가 파격적인 노출 의상을 소화해 눈길을 끌고 있다.

제시는 18일 인스타그램에 "You can look and stare but don't touch me"라는 글과 함께 사진을 올렸다.

사진에는 절개가 특이한 파격 의상을 입은 제시가 앉아 있어 이목을 집중시켰다.

현재 제시는 이효리 엄정화 화사와 함께 걸그룹 '환불원정대' 멤버로 활동하고 있다. MBC '놀면 뭐하니?'의 프로젝트 그룹 '환불원정대'는 지난 17일 MBC '쇼! 음악중심'에서 데뷔곡 'DON'T TOUCH ME'로 데뷔 무대를 가지기도 했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr





