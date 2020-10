정세균, 콜롬비아에 WTO 총장선거 유명희 지지 요청

지난주 27개국에 지지 요청 서한 발송

[아시아경제 문채석 기자] 정세균 국무총리가 19일 오전 이반 두케 마르케스 콜롬비아 대통령과 통화해 차기 세계무역기구(WTO) 사무총장 선거에 출마한 유명희 산업통상자원부 통상교섭본부장에 대한 지지를 요청했다고 국무조정실이 밝혔다.

정 총리는 "통상 전문가인 유 본부장이 WTO를 개혁하고 다자무역체제를 복원할 역량과 비전을 갖춘 적임자"라며 콜롬비아의 지지를 요청했다.

두케 대통령은 이에 대해 "유 후보자를 지지하게 된 것을 기쁘게 생각한다"며 "WTO 사무총장이란 중책에 한국 후보가 선출되는 것은 한국뿐 아니라 전 세계에 중요한 일"이라고 화답했다.

정 총리는 지난주 유 본부장 지지를 요청하는 서한을 27개국에 발송한 바 있다.

아울러 양 측이 '양국 간 교역 및 투자 확대', '한국의 태평양동맹(PA) 준회원국 가입', '고위급 교류' 등에 관해 논의했다고 국조실은 전했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr