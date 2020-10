정부 "확진자 감소세 다소 정체"…수도권 요양병원 등 일제 진단검사 착수

[아시아경제 이정윤 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 하루 평균 신규 확진자 수가 두 자리에 머물지만 감소세가 정체한 것으로 나타났다. 정부는 추석과 한글날 연휴로 대규모 확산세는 아직 나타나지 않지만 요양병원 등 감염에 취약한 시설에서 집단감염이 이어져 불안 요인들이 남아있다고 밝혔다.

18일 중앙재난안전대책본부(중대본)에 따르면 이달 4일부터 17일까지 최근 2주간 지역발생 일평균 신규 확진자 수는 61.8명으로, 직전 2주(66.5명)보다 4.7명 감소했다. 이는 추석 연휴 일부와 한글날 연휴를 포함한 것이다.

수도권의 경우, 지역발생 일평균 확진자 수는 51.8명에서 46.6명으로 5.2명 감소했으나 비수도권은 부산과 대전 등에서 산발적 감염이 발생해 14.7명에서 15.2명으로 소폭 증가했다.

새롭게 발생한 집단발생 건수, 감염경로 불분명 환자 비율 등의 지표는 개선됐다. 최근 2주간 발생한 집단감염 건수는 29건에서 24건으로 줄었으며, 신규 확진자 가운데 감염경로를 '조사 중'인 사례는 16.5%(1082명 중 178명)로, 직전 2주(17.4%)보다 소폭 감소했다.

그럼에도 정부는 여전히 불안 요소가 남아있다고 판단하고 있다. 중대본은 "감염 재생산지수가 1 내외를 유지하고 있으며 지역 발생 환자 수의 감소세가 정체되는 상황"이라면서 "특히 수도권이 확연한 진정세를 보이진 않고 있다"고 했다.

이어 중대본은 "집단감염의 발생 수는 줄고 있으나 요양병원, 재활병원 등 고위험군이 많은 취약시설에서의 집단감염이 계속 이어지고 있다"며 코로나19 예방을 위한 방역수칙 준수를 재차 당부했다.

재활병원과 요양병원을 중심으로 코로나19 확진자가 잇따르자 정부는 수도권의 요양병원과 요양시설, 정신병원 등에 대한 일제 진단검사에 착수한다. 중대본은 "다음 주부터 수도권의 요양병원, 요양시설, 정신병원 등을 대상으로 일제 진단검사를 하고 가을철 여행 방역 관리를 강화하는 등 다각적인 노력을 기울이고 있다"고 설명했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr