청와대는 18일 로버트 오브라이언 미국 백악관 국가안보보좌관이 11월 방한하겠다는 입장을 전해왔다고 밝혔다.

강민석 청와대 대변인은 이날 브리핑에서 서훈 국가안보실장이 최근 미국 방문에서 오브라이언 보좌관과 만나 방한을 요청하고 이런 답변을 받았다고 설명했다.

강 대변인은 "서 실장의 이번 방미는 강력한 한미동맹 관계를 쌍방이 재확인했다는 데에서 의미를 찾을 수 있다"고 말했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr