[아시아경제 구채은 기자] 17일 추첨한 제933회 로또 복권 추첨 결과 1등 당첨번호는 '23, 27, 29, 31, 36, 45'로 결정됐다. 2등 보너스 번호는 '37'번이다.

6개 번호를 모두 맞춘 1등 당첨자는 8명이다. 이들은 1인당 약 29억2779만7079원씩 받는다. 당첨 번호 5개와 보너스 번호를 맞춘 2등은 63명으로 각각 6196만3960원의 당첨금을 받게 된다.

5개 번호를 맞춘 3등은 2215명으로 1인당 176만2407원을 받는다. 4개 번호를 맞춘 4등은 11만4043명으로 5만원씩, 당첨번호 3개를 맞춘 196만2088명은 5000원씩 가져간다.

당첨금 지급기한은 지급 개시일로부터 1년 이내다. 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 받을 수 있다.

