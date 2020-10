[e공시 눈에 띄네]코스피-15일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 경방=한진 주식 96만주 처분

◆종근당=200억 규모 자사주 취득 신탁계약 체결

◆ 삼성바이오로직스=현직 임원 횡령 혐의로 공소제기 사실 확인

◆ 태영건설=토목건축사업에 대한 영업정지

