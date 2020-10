삼성전자, '기자출입증 이용 국회 출입' 관련자 전원 징계

삼성전자, 9~10일 특별감사 실시

삼성전자 "논란 임원, 입사 전인 2013년 가족 명의 언론사 설립…해당 사실 알지 못했다"

논란 임원 외에도 임직원 2명 적발

"책임 통감…재발방지 위해 제반 프로세스 점검·준수할 것"

[아시아경제 이기민 기자] 삼성전자가 13일 국회 출입기자증을 이용해 의원회관에 출입한 임직원들을 전원 징계했다고 밝혔다.

삼성전자는 이날 오후 "최근 논란과 관련해 국회를 출입한 적이 있는 임직원들을 대상으로 지난 9~10일 특별 감사를 실시했다"며 이같이 밝혔다.

우선 출입기자증을 이용해 의원회관을 출입한 임원과 관련해서는 "감사 결과 문제가 된 임원은 정당 당직자로 재직 중이던 2013년 가족 명의로 인터넷 언론사를 설립했고, 2015년 삼성 입사 이후 최근까지도 기사를 직접 작성해 올린 것으로 드러났다"고 설명했다.

이어 "이 임원은 1년 단위 계약직이라 언제 퇴직할지 몰랐고, 또 무보수였기 때문에 회사에 알릴 필요가 없다고 생각했다고 밝혔다. 해당 언론사의 소재지와 관련해서는 설립 당시 가족 거주지로 등록했으며, 2017년부터 1년 간은 여의도 소재 상가를 임차해 사용했으나 계약기간 종료 이후에도 변경하지 않은 것으로 나타났다"며 " 또한 회사는 해당 인터넷 언론사의 존재를 전혀 몰랐으며 따라서 광고 등 어떤 명목의 지원도 하지 않은 것으로 확인됐다"고 덧붙였다.

삼성전자는 감사를 실시한 결과 해당 임원 이외에도 "모 국회의원실의 설명 요청을 받은 임직원 2명이 다른 직원이 발급받은 출입증을 이용해 의원실 2곳을 방문한 사실이 추가로 확인됐다"며 "이들은 출입증 신청 마감시간이 임박하여 설명 요청을 받아 출입증 발급 프로세스를 진행하기 어려운 상황이었다고 해명했다"고 밝혔다.

그러나 삼성전자는 "이 또한 명백한 절차 위반"이라고 강조하며 "감사 결과 드러난 위반 사항에 대해 책임을 통감하고, 책임자를 포함한 관련자 전원을 징계 조치했다"고 덧붙였다.

아울러 "불미스러운 일이 발생한 데 대해 다시 한번 진심으로 사과드리며, 다시는 이런 일이 없도록 제반 프로세스를 철저히 점검하고 준수하도록 하겠다"고 다짐했다. 다만 해당 직원들의 징계 수위에 대한 언급은 없었다.

앞서 류호정 정의당 의원이 지난 7일 기자회견을 열고 삼성전자의 대관담당 상무가 기자 출입증을 가지고 의원회관에 드나들었다고 공개하며 이번 논란이 불거졌다. 해당 임원은 언론사 '코리아뉴스팩토리' 소속 국회 장기출입 기자로 등록해 국회를 출입했다. 출입 등록이 돼있지 않은 사람이 국회 의원회관을 출입하기 위해서는 방문하는 의원실을 밝히고 방문 목적 등을 확인하는 절차를 거쳐야 한다.

이에 해당 임원은 8일 삼성전자에 사의를 표명했고, 삼성전자는 이를 즉각 수리했다. 삼성전자는 같은 날 "절차를 지키지 않은 것은 명백히 잘못된 일"이라며 "이번 논란에 대해 국회 및 관계자들에게 사과한다"는 입장문을 냈다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr