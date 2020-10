강도에 납치됐던 호주 7세 아동… 10시간 만에 탈출

차량 절도범에 얼떨결에 납치당해

차에 숨어있다 가정집에 도움 요청

[아시아경제 김봉주 기자] 호주에서 7살 아이가 집에서 20㎞나 떨어진 곳으로 납치됐다가 기지를 발휘해 10시간 만에 엄마에게 되돌아갔다.

13일 영국 데일리메일은 차량 뒷좌석에 잠든 조셉 이튼이라는 7살 소년이 차량 절도범에 납치됐다가 엄마의 품으로 되돌아갔다고 보도했다.

데일리메일에 따르면, 이튼은 지난 10일 가족과 함께 여행을 갔다가 오후 8시40분께 호주 퍼스의 집에 도착했지만 깊은 잠에 빠져 차 안에 남아 있었다.

이튼의 엄마는 운전으로 멀미와 피로가 누적돼 차량 시동을 켜 놓은 채 둘째 아들만 데리고 집 안으로 들어갔고, 첫째 아들은 뒤따라 들어올 것으로 생각했다.

그는 그러나 차량 시동을 켜놓은 채 집으로 들어갔고, 절도범이 나타나 재빠르게 차량을 훔쳐 달아났다. 뒷좌석에서 잠들었던 이튼은 얼떨결에 납치되는 상황이 된 것이다.

이 때 이튼 잠에서 깨 납치되는 상황을 인식하고, 울거나 당황하지 않고 도둑이 차를 세울 때까지 침착하게 몸을 숨겼다. 도둑은 한 차례 뒷좌석을 돌아보긴 했으나 밤 중이라 아이가 있는 것을 알아차리지 못했다.

이후 도둑이 차에서 나가 사라진 것을 확인한 이튼은 바로 차에서 나가지 않고 새벽까지 기다렸다. 오전5시45분께 다소 이른 시각 가장 가까운 가정집을 찾아가 문을 두드려 도움을 요청했다.

이튼을 맞이한 두 아이의 엄마인 여성은 놀라면서도 "길을 잃었다. 여기가 어디인지 모르겠다"는 이튼의 말에 곧바로 경찰을 불렀다. 경찰의 도움으로 이튼은 결국 10시간 만에 다시 엄마의 품으로 되돌아갔다.

차량 절도범은 아직 체포되지 않은 상황이다. 경찰은 감시카메라에 포착된 범인의 모습 등을 파악한 뒤 수사를 진행하고 있다.

