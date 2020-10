LF몰 2차 골프대전…"5000여개 상품 최대 55%"

[아시아경제 조유진 기자] 생활문화기업 LF LF 093050 | 코스피 증권정보 현재가 15,050 전일대비 1,300 등락률 +9.45% 거래량 484,469 전일가 13,750 2020.10.13 15:19 장중(20분지연) 관련기사 LF몰, 해외 명품 대전 "최대 90% 할인"헤지스, 20주년 패턴 '헤리아토' 컬렉션 출시챔피온, 컬리지룩 '캠퍼스' 라인 출시 close (대표 오규식)의 공식 온라인 쇼핑몰 LF몰이 30여개 유명 골프 브랜드들의 5000여개 인기 상품을 최대 55% 할인 판매하는 'LF몰 2차 골프 대전'을 오는 26일 오전 10시까지 진행한다.

이번 2차 골프 대전에는 LF에서 최근 론칭한 스트릿 캐주얼 골프웨어 브랜드 더블플래그와 닥스골프의 신규 컨템포러리 스타일리시 라인 닥스런던골프를 비롯해 타이틀리스트, 풋조이, 테일러메이드, 카카오프렌즈 등 30여개 브랜드가 참여한다.

대표 상품으로는 ▲타이틀리스트 베이직 캐디백 ▲테일러메이드 뉴M2 페어웨이우드 ▲카카오프렌즈골프 R3 골프공 세트 ▲닥스골프 하우스체크 플리스 집업 점퍼 ▲헤지스골프 블랙 컬러블록 기능성 스트레치 티셔츠 등 3000여개가 있으며, 가격은 정가(LF몰 정상가) 대비 최대 55% 할인된 수준이다.

이번 2차 골프대전에서는 얼짱 골퍼로 유명한 헤지스골프의 전속 후원선수 노연우 프로가 진행하는 온라인 언택트 원포인트 레슨을 받을 수 있는 특별 이벤트를 실시한다.

이벤트 응모자는 본인 인스타그램 계정을 통해 본인의 스윙 동영상과 #LF몰골프웨어, #닥스런던골프, #더블플래그, #골프스윙 등의 해시태그를 업로드하면 되며, 추첨을 통해 선정된 10명의 이벤트 응모자들은 노연우 프로로부터 맞춤형 언택트 원포인트 레슨을 받을 수 있다.

이 밖에도, 이번 시즌 LF가 신규 론칭한 스트릿 캐주얼 감성의 유니섹스 골프웨어 브랜드 더블플래그의 사은품 증정 이벤트 또한 진행된다.

LF몰은 "지난달 진행했던 1차 골프대전 행사에서 전년 대비 2배가 넘는 폭발적인 판매를 기록한 데 따른 앙코르 행사의 성격으로 이번 2차 골프대전 행사를 준비했다"고 설명했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr