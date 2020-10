中공산당 중앙위 조례 신설…시진핑 권력 강화 근거 마련

중앙위 시 주석의 당 중앙 핵심 지위 수호 강조

집단 정치체제에서 단일 정치체제 근거 마련

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 최고 권력 기관인 공산당 중앙위원회(중앙위)가 조례를 만들어 중앙위원들과 관련 부처에 철저히 이행하라고 지시했다고 중국 관영 인민일보가 13일 보도했다.

이번 조례 신설은 중국 공산당 '19기 중앙위원회 5차 전체회의(19기 5중전회)'를 앞둔 가운데 이뤄져 시진핑 국가주석을 핵심으로 하는 당 지도 체제를 더욱 확고히 하는 계기가 될 것으로 보인다.

중앙위는 통지에서 "공산당의 장기 집권과 장기적인 국가 안정을 위해선 시 주석을 핵심으로 하는 당 중앙의 권위와 집중적인 통일 영도를 확고히 하며 당의 지도 체제를 견지하면서 보완해야 한다"고 밝혔다.

이어 시진핑 신시대 중국 특색 사회주의 사상을 지침으로 삼아야 하며, 시 주석의 통치 이념인 '치국이정(治國理政)' 이행에도 집중해야 한다고 강조했다.

중앙위는 "조례를 엄격히 지켜 시 주석의 당 중앙 핵심 지위를 수호해야 한다"면서 시 사상의 핵심인 '4개 의식'과 '4개 자신감'의 견지를 강력히 주문했다.

4개 의식은 시 주석에게 절대복종을 요구하는 정치ㆍ대국ㆍ핵심ㆍ일치를 의미한다. 4개 자신감은 당원들의 초심을 강조하는 중국 특색의 사회주의 노선ㆍ이론ㆍ제도ㆍ문화에 대한 자신감이다.

중국 공산당 중앙위는 8000만명에 달하는 공산당원을 대표해 당 대회의 결의를 집행하고 당의 모든 활동을 지도하는 막강한 권력을 갖고 있다.

중국 공산당에선 중앙위원(194명) 자격이 있어야 중앙위 정치국(25명)에 오를 수 있고, 그중에서 선발되는 최고 지도부인 상무위원단(7명)에 진입할 수 있다.

이런 중앙위의 조례에 시 주석을 당 핵심으로 강조하고 막강한 권력을 인정하는 내용이 담김에 따라 단일 지도 체제와 향후 장기 집권을 위한 기반을 마련했다는 평가가 나오고 있다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr