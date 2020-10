[e공시 눈에 띄네] 코스닥-12일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 코아시아=최대주주인 케이프메티스톤 제1호 사모투자 합자회사가 19.43%의 지분을 이희준 코아시아 대표이사에게 지분 전량을 양도하는 계약을 체결했다고 공시.

◆ 위세아이텍=시설자금과 운영자금 조달을 위해 대신 신기술투자조합 제5호를 대상으로 총 120억원 규모의 전환사채 발행을 결정했다고 공시.

◆ 골드퍼시픽=운영자금 마련을 위해 카이드투자조합을 대상으로 100억84000원 규모의 제3자배정유상증자를 결정했다고 공시.

◆ 유바이오로직스=운영자금 및 시설자금을 위해 약 602억원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 결정했다고 공시.

◆ 뉴파워프라즈마=사업확장을 위한 업무시설 확충을 위해 전라북도 익산시 부근 토지와 건물을 335억원에 양수하기로 결정.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr