中 플랫폼 '틱톡' 또 차단 당했다…파키스탄 "콘텐츠 비도덕적"

[아시아경제 최은영 인턴기자] 중국의 동영상 플랫폼 '틱톡(TikTok)'이 파키스탄에서도 사용제한 조치를 받았다. 인도와 미국에 이어 세 번째 범국가적 제한 조치이다.

10일 외신에 따르면 파키스탄 통신청(PTA)은 "사회 각계각층에서 틱톡의 비도덕적이고 외설적인 콘텐츠에 반대하는 민원이 쏟아짐에 따라 틱톡을 금지하기로 했다"라고 밝혔다.

틱톡은 15초가량의 동영상을 제작해 공유하는 앱으로, 주로 10대·20대 사이에서 인기가 많다. 유행하는 음악에 맞추어 춤을 추거나 재미있는 장면을 연출한 영상에 독특한 효과를 줘서 콘텐츠를 만든다.

틱톡은 파키스탄 내에서 4000만 회 이상 다운로드 되며 왓츠앱, 페이스북에 이어 세 번째로 많이 다운로드 된 앱으로 꼽혔다. 하지만 이슬람권에서 어린 소녀들을 성적 대상화 하고 착취하는 등 콘텐츠의 문제를 꾸준히 제기해왔다.

이에 파키스탄 측은 지난 7월 20일 틱톡 측에 "저속하고 비도덕적인 콘텐츠 문제를 해결하지 않으면 차단할 것"이라고 경고하면서도 "틱톡이 콘텐츠 개선을 위한 메커니즘을 개발할 경우 차단 결정을 재검토할 것"이라 말한 바 있다.

부적절한 콘텐츠 차단 등을 이유로 당국이 틱톡을 차단하자 보수적인 이슬람 신자들은 환영하는 분위기인 것으로 전해졌다.

반면 청소년들은 반발하고 나섰다. 디지털 권리 운동가인 우사마 킬지는 "틱톡은 영상기반으로 사용이 쉽기에 문맹인들뿐만 아니라 파키스탄 중산층의 주요 오락거리인데 이를 차단하는 것은 기본권 침해"라고 주장했다.

한편 틱톡은 인도와 미국에서도 이용이 금지된 바 있다. 인도는 지난 6월 말 "중국 앱들이 인도의 주권·안보·공공질서를 침해했다"라며 틱톡, 위챗 등의 중국 앱 사용을 금지했다. 미국은 지난 9월 "중국 정부가 틱톡을 통해 미국 내 사용자 1억 명의 개인정보에 접근할 우려가 있다"라며 국가 안보에 중대한 위협을 이유로 사용제한 조치를 내렸다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr