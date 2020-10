KT 포문 '3만원대 5G 요금'...SKT·LGU+ 따라올까

KT '무제한 요금제' 처럼

5G 중저가요금제도 선공

SKT, LG유플러스도

잇따라 출시할 듯

[아시아경제 구채은 기자] KT가 선택약정 적용 시 3만원대까지 내려가는 5G 중저가 요금제를 출시하면서 경쟁사인 SK텔레콤과 LG유플러스의 추가 요금제 출시에 관심이 쏠리고 있다.

SK텔레콤과 LG유플러스는 8일 있었던 국정감사에서 중저가 요금제 출시 계획을 언급한데다 통신3사는 그동안 비슷한 요금제를 내놓아왔기 때문이다.

10일 업계에 따르면 KT는 최근 ‘5G 세이브’, ‘5G 심플’ 신규 5G 중저가 요금제 2종을 출시한다고 밝혔다. 특히 ‘5G 세이브’는 월 4만원대로 데이터를 많이 쓰지 않는 고객을 위한 요금제다. 선택약정 25% 할인을 받으면 월정액 3만3750원만 내면 쓸 수 있다. 매월 5GB의 데이터를 제공하고, 기본 제공량을 소진하면 최대 400Kbps(초당 킬로비트)의 속도로 데이터를 이용할 수 있다.

이에 8일 열린 국정감사에서 변재일 더불어민주당 의원은 "KT처럼 먼저 할인된 요금제를 출시해 시장을 선도할 필요가 있다"고 말했다. 이와 관련해 SK텔레콤, LG유플러스는 "고객 편익이 증대된 요금제 출시를 계획하고 있다"고 답했다.

일각에서는 5G에서 저용량 데이터를 제공하는 중저가 요금제는 의미가 없다는 지적도 하고 있다. KT 5G세이브의 경우 데이터 제공량이 5GB에 불과해 5G 서비스를 제대로 이용할 수 없어서다. 5G 단말기를 자급제로 사면 LTE요금제를 선택할 수 있는 상황이라, 사용성이 떨어진다는 지적도 나온다.

다만 '소비자 선택권을 넓힌다'는 차원에서 KT의 시도가 고무적이라는 평가다. KT가 5G에서 차별화된 요금제를 내놓고, 경쟁사가 뒤이어 비슷한 요금제를 내놓은 적이 있기 때문이다. 지난해 KT는 통신3사 중 가장 먼저 데이터 완전 무제한 요금제를 출시하는 '선공'에 나선 바 있다. 그러자 SK텔레콤과 LG유플러스는 비슷한 형태의 무제한 요금제를 출시하면서 3사간 무제한 요금제 경쟁이 펼쳐졌다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr