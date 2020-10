네이버, 슈퍼컴퓨터 구축…AI 기술 경쟁력 강화

한국어·일본어 초거대 언어모델 구축

[아시아경제 이진규 기자] 네이버는 국내 기업 최초로 슈퍼컴퓨터를 구축하고 인공지능(AI) 기술 경쟁력을 한 단계 끌어올릴 계획이라고 8일 밝혔다.

네이버는 독자적인 AI 플랫폼 '클로바'를 구축하고, 이미지·영상 분석, 자연어 처리 등 다양한 분야에서의 AI 연구 개발을 진행하고 있다. 최근에는 한국과 일본, 유럽, 베트남 등을 잇는 글로벌 AI 연구 벨트를 조성하며 글로벌 기술 경쟁력을 더욱 강화해나가고 있다.

네이버는 한국어·일본어에 대한 초거대 언어모델을 구축할 계획이다. 초거대 언어모델은 보다 자연스러운 언어처리가 가능해 AI 기술 수준을 한층 더 끌어올릴 수 있지만, 이를 구축하기 위해선 방대한 데이터뿐 아니라 이를 빠르게 처리할 수 있는 슈퍼컴퓨터가 반드시 필요하다.

네이버는 검색·메신저 등으로 확보한 방대한 데이터를 신속하고 안전하게 처리할 수 있도록 700 페타플롭 이상의 성능을 갖춘 슈퍼컴퓨터를 구축하고, 'GPT-3'를 능가할 한국어·일본어의 초거대 언어 모델을 만들어간다는 방침이다.

네이버는 영어 외의 언어 중에서 최초로 초거대 언어모델을 한국어·일본어로 구축해 AI 기술 연구에 새로운 장을 열어나갈 계획이다. 정석근 네이버 클로바 CIC 대표는 "AI 기술 연구개발에 필요한 인프라는 물론, 다양한 인재를 지속 확충하며 글로벌 AI 기술 트렌드를 선도하기 위해 지속적으로 노력할 것"이라고 말했다.

