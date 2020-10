파라텍, 최대주주 ‘엔에스이앤지’로 변경 예정

[아시아경제 장효원 기자] 파라텍 파라텍 033540 | 코스닥 증권정보 현재가 7,890 전일대비 310 등락률 -3.78% 거래량 1,283,730 전일가 8,200 2020.10.07 15:30 장마감 관련기사 파라텍, 2Q 영업익 89억…전년比 흑자전환파라텍, 주가 6100원.. 전일대비 -2.4%5월 8일 코스닥, 14.13p 오른 682.30 마감(2.11%↑) close 은 기존 최대주주 베이스에이치디가 보유 주식 555만3192주(32.69%)를 엔에스이앤지에 양도하는 주식매매계약을 체결했다고 7일 공시했다.

주당 7600원으로, 총 422억425만9200원이다. 계약금 42억2000만원은 이날 입금 완료됐고 오는 11월11일에 중도금 143억원을, 오는 12월31일까지 잔금 236억8425만9200원을 납입하면 계약이 종결된다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr