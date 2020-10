미샤, 자외선 차단제 50% 할인

[아시아경제 조유진 기자] 에이블씨엔씨 에이블씨엔씨 078520 | 코스피 증권정보 현재가 7,570 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 7,490 2020.10.06 08:16 장시작전(20분지연) 관련기사 미샤, '아텔로 콜라겐 500 파워풀럼핑 크림' 출시미샤, 국내 에센스·비비크림 시장 구매자수 1위어퓨, 마데카소사이드 크림 리뉴얼 출시 close 화장품 브랜드 미샤는 오는 31일까지 자외선 차단제 50% 할인 행사를 실시한다고 6일 밝혔다.

이번 행사에는 ‘세이프 블록 RX 커버 톤업 선(50㎖)’과 ‘올 어라운드 세이프 블록 에센스 선 밀크(70㎖)’, ‘초공진 설본 미백 선크림(50㎖)’ 등 미샤의 베스트셀러 자외선 차단제 20여 개 품목이 포함됐다.

제주 용암 해수에서 저온 숙성한 병풀 추출물을 담은 ‘시카딘 센텔라 선케어 라인’도 반값에 구매할 수 있다. 특히, ‘시카딘 센텔라 물스틱 선(20g)’은 번들거리지 않고 촉촉하게 발리는 점이 특징이다.

에이블씨엔씨 관계자는 “입소문 난 미샤의 선케어 제품을 체험해 볼 수 있는 절호의 기회”라며 “강력한 가을 자외선 차단에도 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.

미샤와 눙크 회원을 대상으로 전국 미샤, 미샤플러스, 눙크 매장과 온라인 마이 눙크 닷컴에서 동시에 진행된다. 마일리지를 사용할 수 있지만 적립은 할 수 없다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr