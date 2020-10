녹십자홀딩스, 북미법인 매각대금 4.6억달러 수취

[아시아경제 조현의 기자] 녹십자홀딩스 녹십자홀딩스 005250 | 코스피 증권정보 현재가 23,300 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 39,335 전일가 23,300 2020.10.05 10:26 장중(20분지연) 관련기사 “ㅇㅇㅇㅇㅇ” 진단키트 생산경쟁! 핵산추출장비 수출! 대박호재 떳다!녹십자홀딩스, 커뮤니티 활발... 주가 -3.99%.美 FDA 승인이 얼마나 중요한지 아시죠? 승인! 가능성 보여드립니다! close 는 지난 1일 스페인 혈액제제 회사 '그리폴스'로부터 북미 법인 주식매각대금 4억6000만달러(한화 약 5377억)를 수취했다고 5일 밝혔다. 양사가 주식매각계약을 체결한 지 3개월 만이다.

녹십자홀딩스 녹십자홀딩스 005250 | 코스피 증권정보 현재가 23,300 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 39,335 전일가 23,300 2020.10.05 10:26 장중(20분지연) 관련기사 “ㅇㅇㅇㅇㅇ” 진단키트 생산경쟁! 핵산추출장비 수출! 대박호재 떳다!녹십자홀딩스, 커뮤니티 활발... 주가 -3.99%.美 FDA 승인이 얼마나 중요한지 아시죠? 승인! 가능성 보여드립니다! close 는 이번 매각이 대외 환경변화에 전략적으로 대응하는 내실경영에 무게를 둔 결과라고 설명했다.

회사는 북미 계열사들로 인한 손익 항목의 영향을 해소해 재무 건전성을 확보할 계획이다. 북미 혈액제제 부문 구조는 최대 자회사인 GC녹십자로 집중할 방침이다.

허용준 녹십자홀딩스 녹십자홀딩스 005250 | 코스피 증권정보 현재가 23,300 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 39,335 전일가 23,300 2020.10.05 10:26 장중(20분지연) 관련기사 “ㅇㅇㅇㅇㅇ” 진단키트 생산경쟁! 핵산추출장비 수출! 대박호재 떳다!녹십자홀딩스, 커뮤니티 활발... 주가 -3.99%.美 FDA 승인이 얼마나 중요한지 아시죠? 승인! 가능성 보여드립니다! close 대표는 "확보한 재원은 경영 효율화와 신사업 투자에 사용할 계획"이라고 말했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr