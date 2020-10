최악의 美 대선 TV토론, 시청자수는 역대 3위

7310만명 시청..힐러리-트럼프, 레이건-카터 대결 이어 세번째 기록

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 도널드 트럼프 미국 대통령과 조 바이든 민주당 대선 후보 간의 첫 맞대결을 지켜본 시청자 수가 7310만명으로 집계됐다. 이는 역대 미 대선 후보 TV토론 시청자 수로 세번째로 많은 기록이다.

두 사람의 막말과 끼어들기에 대한 비판 속에서도 토론 자체는 시청자들의 관심을 끄는데 성공한 셈이다.

1일(현지시간) 닐슨미디어리서치에 따르면 지난달 29일 열렸던 TV 생중계 토론의 미국 시청자는 7310만명이었다.

이는 2016년 트럼프 대통령과 힐러리 클린턴 민주당 후보 간 첫 토론 시청자 수 8400만명, 1980년 지미 카터 당시 대통령과 로널드 레이건 공화당 후보의 1차 토론 8060만명에 이은 3위에 해당하는 기록이다.

방송사별로는 트럼프 대통령이 즐겨 시청하는 보수성향 폭스뉴스 시청자가 1780만명으로 가장 많았다. 트럼프 대통령이 가짜뉴스라고 맹비난하는 CNN 시청자는 829만명이었다.

