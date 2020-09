[아시아경제 김철현 기자] 한국표준협회(회장 이상진)는 한가위를 맞아 당사 인재개발원(경기도 생활치료센터 5호)에서 명절을 보내야하는 환자, 의료진, 공무원 및 군경 등 약 150여명에게 추석 송편 및 과일을 전달했다고 29일 밝혔다.

이번 나눔은 한국표준협회 임직원들의 모금액을 재원으로 진행됐다. 이상진 한국표준협회장은 "추석 명절을 맞이해 코로나로 고통 받거나 치료지원에 헌신하시는 이들을 위해 온정을 나누고자 한다"며 "환자들의 쾌유와 함께 코로나 종식이 하루 빨리 이뤄지길 희망한다"고 말했다.

