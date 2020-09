SH공사, 육아정책연구소와 MOU…"행복한 도시 위해 협업"

[아시아경제 임온유 기자] 서울주택도시공사(SH공사)는 육아정책연구소와 ‘육아 행복 환경 조성과 사회적 가치 창출’을 위한 업무협약을 체결했다고 28일 밝혔다.

이번 협약에 따라 양 기관은 주거환경 조성에 육아친화적 요소를 반영하여 자녀를 고민없이 키울 수 있는 주거 및 도시환경 실현을 위하여 적극 협력할 예정이다.

김세용 SH공사 사장은 “현재 SH공사는 자녀성장을 고려한 생애주기 기반 맞춤형 주택인 청신호 주택 공급과 더불어 안전돌봄 어린이집 맞춤환경 디자인 가이드라인을 통해 부모와 자녀가 모두 만족하는 주거 및 보육환경 확산에 노력하고 있다"면서 "이번 업무협약 체결을 계기로 양 기관의 공익성 향상은 물론 사회적 가치 창출을 위해 노력하겠다”고 말했다.

백선희 육아정책연구소 소장은 “초저출산 사회에 대응하기 위해 육아정책 패러다임의 변화가 필요하다"면서 “한 마을에서 아이가 태어나고 자라는 동안 육아하는 부모와 아이들이 모두 행복한 주거지역을 만드는 정책을 설계하고 실현하는 것이 목표로 SH공사와 협력하며 이 환경을 실제로 구현하겠다"고 말했다.

