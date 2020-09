㈜한진, 간편여행 패키지 배송서비스

[아시아경제 유제훈 기자] ㈜ 한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 42,350 전일대비 200 등락률 +0.47% 거래량 4,339 전일가 42,150 2020.09.28 10:08 장중(20분지연) 관련기사 공정위 고위 전관 37개사 사외이사 포진…'공정3법 대비'경방, 한진 2대 주주로…지분율 9.33%로 올려'소포 물류의 중심' 중부권IMC 개국.. 시간당 8만개 처리 close 은 오는 10월15일부터 한 달 간 '간편여행 패키지' 배송서비스를 시범운영한다고 28일 밝혔다. ㈜한진이 마련한 간편여행 패키지는 여행지에서 필요한 상품으로 구성된 렌털상품을 호텔에서 받아 이용한 뒤 반납토록 하는 서비스다.

시범 운영 대상은 제주 서귀포KAL호텔 주말 2박 3일 숙박상품(한라산 전망)을 예약하는 50팀이다. 시범 운영 기간에는 대한항공의 스카이패스 마일리지로만 신청할 수 있다.

렌털 상품은 의류(상하의 각 2개 또는 원피스 2벌)와 폴라로이드 카메라(필름2팩 포함), 다이슨 브랜드의 헤어스타일러, 우·양산으로 구성됐다. 의류는 여행 콘셉트에 맞게 의류를 빌릴 수 있는 공유 옷장 서비스인 클로젯셰어에서 고를 수 있다.

한진은 시범 운영 결과와 고객 조사를 바탕으로 렌털 품목을 보완하고 판매 가격 등을 확정할 예정이다. 또 택배 배송이 가능한 전국 호텔 위주로 서비스 지역을 확대하고 애플리케이션 기반의 예약 서비스 등도 제공할 계획이다.

