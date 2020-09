[아시아경제 박형수 기자] 중앙방역대책본부는 27일 0시 기준으로 국내 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 신규 확진자가 95명 발생했다고 밝혔다. 지역발생이 73명, 해외유입이 22명이다. 누적 확진자 수는 2만3611명으로 늘었다.

신규 확진자 수는 이틀 연속 100명 아래를 유지했으나 전날 61명보다 34명 늘었다.

이달 들어 코로나19 확산세는 다소 주춤한 상태다. 일일 신규 확진자 수는 지난 20입부터 22일까지 사흘 연속 두 자릿수를 유지했다. 지난 23∼25일 사흘간은 다시 100명을 넘어섰다.

신규 확진자는 수도권 집단감염 여파로 지난달 27일 441명까지 늘어난 뒤 이후 300명대, 200명대로 점차 감소했다. 지난 3일부터 19일까지 17일 연속 100명대를 기록했다.

