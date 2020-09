농협생명, 추석 맞아 사랑의 농산물 꾸러미 나눔

[아시아경제 오현길 기자] NH농협생명은 추석을 맞아 취약계층에 농산물 꾸러미를 기부했다고 25일 밝혔다.

전용범 NH농협생명 부사장은 24일 대한적십자사 중앙봉사관을 찾아 지역사회 취약계층에 전달할 쌀, 잡곡, 삼계탕 등으로 채워진 농산물 꾸러미 100개를 기부했다.

농산물 꾸러미는 2016년부터 농촌교류활동의 일환으로 함께하는 마을 결연을 맺은 도전마을(여주농협)을 통해 구입했다.

농협생명 임직원 30여명은 22일 강풍과 폭우로 피해를 입은 아산 외암마을을 방문해 ‘벼 세우기’. ‘밭 작물 수확’ 등 농촌일손돕기에 참여했다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방을 위한 비대면 사회공헌활동도 실시했다. 지난 9일부터 2주간 임직원들이 재택근무시간을 활용하여 DIY(Do-It-Yourself) 희망빛(아크릴 무드등) 키트를 만들어 응원카드와 함께 한부모 가정 100가구에 전달했다.

전용범 부사장은 "코로나19로 모두가 힘든 이때 우리 농산물 나눔으로 함께 힘내기를 바란다"며 "지역사회와 다양한 상생활동으로 사회적 책임을 이행하는 보험사가 되겠다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr