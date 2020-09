하나카드 "체크·신용카드로 합산 10만원 이상 사면 경품 제공"

[아시아경제 기하영 기자]하나카드는 가을 맞이 항공·숙박 1석 3조 놀라운 혜택 이벤트를 진행한다고 25일 밝혔다.

하나카드 신용·체크카드를 소지한 고객이 대상이다. 하나카드 홈페이지에서 응모 후 다음달 말일까지 진에어, 호텔스닷컴, 익스피디아, 부킹닷컴, 아고다, 아시아요에서 합산 10만원 이상 결제 시 추첨을 통해 다양한 경품을 제공한다. ▲진에어 국내선 왕복항공권 1명 ▲진에어 모형비행기 3명 ▲도미노피자 슈퍼슈프림+콜라세트 46명 ▲BBQ 황금올리브 속안심+콜라세트 100명 ▲스타벅스 아메리카노 톨사이즈 150명 등 총 300명에게 준다.

여기에 다음달 11일까지 진에어 국내선 항공권을 10만원 이상 결제 시 1만원 할인 쿠폰을 제공하며, 대상 노선은 국내선 전 노선이며 탑승 기간은 이벤트 기간과 동일한 다음달 11일까지다. 추석과 한글날을 포함한 연휴 기간에도 쿠폰 사용이 가능하며 10월 1·2·5일에는 기존 혜택에서 1만원이 추가된 총 2만원 할인 쿠폰 혜택을 제공한다.

또 다음달 말일까지 하나카드 홈페이지를 통해 국내 호텔 예약 시 ▲호텔스닷컴 최대 15% 할인 및 리워드 적립 ▲익스피디아 최대 10% 할인 ▲부킹닷컴 최대 10% 캐쉬백 혜택을 제공해 더욱 알찬 가을 맞이 이벤트를 구성했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr