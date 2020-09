[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 24일 경남 산청군 산엔청공원에 꽃무릇이 초가을을 대표하는 꽃으로 고운 빛깔과 자태로 사람들의 발걸음을 붙잡고 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr