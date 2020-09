경사연, 제1차 '한국판 뉴딜정책 포럼' 개최

[아시아경제 이광호 기자]경제·인문사회연구회는 25일 제1차 '한국판 뉴딜 정책포럼'을 온라인 생중계한다고 24일 밝혔다.

이번 정책포럼은 '한국판 뉴딜'의 성공적 추진과 주요 쟁점 보완을 위해 전문가의 의견을 수렴하고 국민적 공감대를 형성하기 위해 마련됐다.

한국판 뉴딜 정책포럼은 김용기 일자리위원회 부위원장의 축사와 성경륭 경사연 이사장의 환영사 및 기조강연으로 구성된 개회식에 이어 세션1, 세션2, 종합토론 순으로 진행된다.

제1세션에서는 조흥식 한국보건사회연구원 원장의 사회로 유종일 KDI 국제정책대학원 원장이 '한국판 뉴딜의 역사적 의미'를 발표하고, 김흥종 대외경제정책연구원 원장, 임원혁 KDI 국제정책대학원 교수, 김두얼 명지대학교 교수가 토론한다.

제2세션에서는 '코로나19 극복과 한국판 뉴딜'이라는 주제 아래, 오재학 한국교통연구원 원장의 사회로 김현욱 KDI 국제정책대학원 교수, 이승렬 한국노동연구원 부원장, 권호열 정보통신정책연구원 원장, 윤제용 한국환경정책·평가연구원 원장이 토론을 진행한다.

이어지는 종합토론에는 성경륭 이사장의 사회로 김용기 부위원장, 오재학 원장, 유종일 원장이 참가한다.

