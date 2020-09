시트로엥, 송도 트리플스트리트에 팝업스토어 운영

오는 27일까지 SUV 라인업 전시

[아시아경제 김지희 기자] 시트로엥이 오는 27일까지 송도 트리플스트리트에서 캠핑콘셉트의 팝업스토어를 열고 스포츠유틸리티차량(SUV) 라인업을 전시한다고 24일 밝혔다.

시트로엥은 패션과 라이프스타일의 요충지로서 가족단위 고객의 유입률이 높은 복합문화공간 송도 트리플스트리트 A동 광장에 팝업스토어를 마련한다. 이를 통해 보다 많은 고객에게 C5 에어크로스 SUV와 C3 에어크로스 SUV 체험 기회를 제공하고 브랜드의 가치를 알려나갈 계획이다.

전시공간은 시트로엥 전시장과 동일한 ‘라메종 시트로엥’ 콘셉트를 기반으로 나무소재와 프랑스 국기색을 활용해 편안하고 활기찬 캠핑 분위기를 연출했다. 시트로엥은 차량 전시를 비롯해 보드게임을 즐기며 쉴 수 있는 고객라운지와 이벤트존을 마련했다.

팝업스토어에서는 럭키넘버뽑기와 현장방문 이벤트를 진행한다. 럭키넘버뽑기 이벤트는 오전 11시부터 매시 정각에 진행되며, 용지에서 5개 숫자를 선택 후 게임기에서 숫자를 뽑아 맞춘 개수에 따라 선물을 증정한다. 아이더매트와 케슬러 선글라스, 시트로엥 굿즈 등 다양한 선물이 준비된다. 또 팝업스토어를 촬영 후 지정 해시태그와 함께 본인의 소셜네트워크서비스(SNS)에 올리는 모든 고객에게는 스파클링 음료 오랑지나를 증정한다.

현장에서 계약한 모든 고객에게는 시트로엥 3인치 미니어처를 선물한다. 행사기간 중 팝업스토어 방문 후 10월 내 차량을 출고하는 고객에게는 캠핑장비 전문기업 스노우라인의 이지미니테이블과 로우체어 2종으로 구성된 29만원 상당의 피크닉 패키지를 준다.

한편 이번 시트로엥 팝업스토어에서는 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 예방을 위해 만전을 기할 방침이다. 손이 자주 닿는 도어핸들, 스티어링휠, 기어노브와 모든 버튼은 세척용 알코올로 상시 소독한다. 고객에게는 인포데스크와 차량 내 비치된 손소독제로 세척 후 차량을 조작할 수 있도록 안내할 예정이다.

