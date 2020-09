갤럭시S20 FE VS 갤럭시S20…가격·배터리 '승'

배터리 4500mAh vs 4000mAh

[아시아경제 한진주 기자] 삼성전자의 갤럭시S20 FE는 갤럭시S20와 비교하면 가격 부담을 낮춘 대신 배터리나 전면 카메라 등의 사양은 오히려 개선한 것이 특징이다.

23일 삼성전자는 온라인으로 '모든 팬들을 위한 갤럭시 언팩'을 온라인으로 열고 갤럭시S20 FE를 공개했다. 국내에서는 10월6일부터 사전예약을 받고 10월 중순에 정식 출시된다.

갤럭시S20 FE의 가격이 공개되지 않았지만 80만원대 후반 또는 90만원대 초반에 출시될 것으로 예상된다. 갤럭시S20의 가격이 124만8500원있던 것과 비교하면 30만원 이상 저렴하게 출시되는 것이다. 갤럭시S20 FE는 가성비를 중시하는 젊은 세대를 겨냥해 A시리즈보다는 비싸지만 S시리즈 중에서는 가장 낮은 가격대로 출시될 것으로 보인다.

갤럭시S20 FE 클라우드 네이비 후면

갤럭시S20 FE는 갤럭시S20와 S20+의 중간 크기다. 6.5인치로 6.2인치였던 갤럭시S20보다는 크고 6.7인치인 S20+보다는 작다. S20 FE의 크기는 74.5 x 159.8 x 8.4mm으로 갤럭시S20(69.1 x 151.7 x 7.9)보다 세로 길이는 조금 더 짧고 두께가 두껍다. 무게는 190g으로 갤럭시S20(163g)보다 27g 더 무겁다.

배터리 용량은 4500mAh로 갤럭시S20(4000mAh)보다 500mAh 더 많다. 램 용량은 6GB로 갤럭시S20(12GB)보다 낮지만 메모리는 128GB로 동일하다. 두 모델 모두 25W 초고속 충전을 지원한다. 갤럭시S20 FE는 0%에서 50%까지 충전하는 데 30분이 걸리지 않는다.

갤럭시S20 FE 클라우드 네이비 전면

전면 카메라는 갤럭시S20 FE(3200만 화소)가 갤럭시S20(1000만)보다 더 뛰어나다. 후면 카메라는 갤럭시S20보다 사양이 낮지만 센서가 크다. 갤럭시S20 FE의 후면 카메라는 1200만 화소 기본(F1.8), 1200만 화소 초광각(F2.2) , 800만 화소 망운(F2.4)까지 트리플 카메라를 탑재했다. 듀얼 픽셀 이미지 센서로 선명한 사진 촬영이 가능하다. 갤럭시S20는 6400만 망원(F2.0) 렌즈와 1200만 광각(F 1.8), 1200만 초광각(F 2.2) 렌즈를 탑재했다.

색상도 갤럭시S20 FE의 선택지가 더 다양하다. 국내에서는 클라우드 레드·라벤더·민트·네이비·화이트 5가지 색상으로 출시된다. 갤럭시S20의 경우 화이트와 그레이, 블루, 레드, 핑크 색상으로 출시됐다.

